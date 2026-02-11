歌舞伎俳優の市川染五郎が１０日、東京・有楽町のＩ’ＭＡＳＨＯＷで行われた「歌舞伎家話トークイベント」に市川團子、尾上左近と出演した。染五郎は冒頭に「染團左の染五郎です」と愛嬌（あいきょう）たっぷりにあいさつ。「この３人で公の場に出るのは初めて。左近さんは辰之助襲名を控えてますから、染五郎、團子、左近という並びは最初で最後です。貴重なお時間を過ごしていただけると思います」と呼びかけると場内は