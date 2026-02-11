取材現場で、ボランティアのガイアさんと出会った。日本が大好きで、「見て」と言いながら折り鶴を見せてくれた。その笑顔は国籍や立場の違いを超え、場の空気を和ませてくれる。彼女は「日本に限らず、いろんな国の人と出会える毎日が楽しい」と話す。地元・ミラノで五輪が開かれることについて尋ねると「すごくうれしい。世界中から来る人たちのために働くのは誇り」と胸を張った。地下鉄や駅、会場で出会うボランティアは