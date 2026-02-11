広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が１０日、宮崎・日南キャンプ初の紅白戦で“プロ初安打”をマークした。白組の「４番・中堅」で出場し、２回先頭の第１打席で２１歳左腕・辻から右前打。詰まりながらのＨランプに「球の質が良く、あんな打球に…」と反省したが、上々のスタートだ。守りでは外野全ポジションに就いた。４回には、坂倉の右翼線の大飛球をスライディングで好捕。「一歩目がうまく切れて、非