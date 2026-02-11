オリックス・元謙太外野手（２３）が１０日、再起への一歩を踏み出した。宮崎キャンプ初の紅白戦に「８番・右翼」で出場し、１安打２打点１盗塁、守備では補殺をマーク。２５年９月に右鎖骨下整脈血栓症と診断され、同年オフに育成再契約となった若武者。昨年８月１９日の２軍戦出場を最後に実戦から離れていた。「キャンプに来ていること自体がうれしい。（試合に）出られたことに本当に意味がある」と約半年ぶりの打席で元気な