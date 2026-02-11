ソフトバンク・王貞治球団会長（８５）が１０日、今年初めて宮崎キャンプを訪れ、精力的に動き回った。年末にインフルエンザを患った体調を考慮して、８日までは３軍が中心の福岡・筑後の練習を見守っていた。三塁ベンチ横のパイプいすから立ち上がって、グラウンドに向かったのは投内連係の直後だった。円陣に飛び入り参加。「捕って、グラブに投げるまでが仕事だから」と送球ミスが多かった投手陣にアドバイスした。打撃練習