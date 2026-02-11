巨人は１１日、宮崎春季キャンプで今年のチーム初実戦となる紅白戦をサンマリンスタジアムで行う。紅組は門脇、佐々木が１、２番に入り、４番は高卒２年目の石塚。白組は育成・宇都宮と浦田が１、２番で、４番はリチャードが座る。ドラフト４位・皆川（中大）や同５位・小浜（沖縄電力）、育成５位・知念（オイシックス）のルーキーも出場予定。先発は紅組が森田で、白組が西舘とプロ３年目コンビでの幕開けとなる。また、ドラフ