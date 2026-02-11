ＷＢＣ日本代表のオリックス・宮城大弥投手（２４）が１０日、１１日の紅白戦へギアチェンジを誓った。８日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）では気温４・５度の厳しい条件で２０球。出力も６、７割程度にとどめていた。紅白戦は同じ代表組の曽谷とともに１イニングを予定。「（ストライク）ゾーンの中に、どれだけ強い球を投げられるか。いいものを継続して出せるように」と前を向いた。２３年に続く出場となる左腕は、ＷＢＣ