ABCテレビは11日、2026年4月クールの日10ドラマに、畑芽育＆志田未来がW主演を務める『エラー』（毎週日曜後10：15〜ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）を放送すると発表した。【画像】罪悪感に苛まれる女性を演じる無表情の畑芽育今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と