◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 混合団体 2回目(大会5日目/現地10日)日本は同種目初のメダル獲得となる銅メダルに輝きました。丸山希選手、小林陵侑選手、郄梨沙羅選手、二階堂蓮選手の布陣で挑んだ日本。各選手1回目を終えて、全体2位で2回目に入りました。1番手の丸山希選手は97.5mを飛び、122.8点。ノルウェーに抜かれ1つ順位を下げ、全体3位でのスタートとなります。2番手の小林陵侑選手は98