【ダンイーデン（米フロリダ州）＝平沢祐】米大リーグのロッキーズは１０日、オリオールズからフリーエージェントとなっていた菅野智之投手（３６）と１年契約で合意したと発表した。菅野はメジャー１年目の昨季、３０試合に登板して１０勝１０敗、防御率４・６４。３月に行われる野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で連覇に挑む日本代表「侍ジャパン」のメンバーに選ばれている。