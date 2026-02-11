川栄李奈 俳優の川栄李奈がブランドミューズを務める、公式通販サイト「PAL CLOSET（パルクローゼット）」より、新CMが公開された。株式会社パルが運営する公式通販サイト「PAL CLOSET（パルクローゼット）」は、俳優の川栄李奈を新たなブランドミューズとして新CMをリリースした。新生活が始まる春をイメージし、どこよりも早い春が訪れを感じるコンテンツを展開。また、パルクロ春一番 2月12日から2月25日（お店