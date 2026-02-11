NY株式10日（NY時間14:31）（日本時間04:31） ダウ平均50238.37（+102.50+0.20%） ナスダック23189.06（-49.61-0.21%） CME日経平均先物58080（大証終比：+480+0.83%） 欧州株式10日終値 英FT100 10353.84（-32.39-0.31%） 独DAX 24987.85（-27.02-0.11%） 仏CAC40 8327.88（+4.60+0.06%） 米国債利回り 2年債 3.454（-0.031） 10年債 4.147（-0.056） 30年債 4.789（