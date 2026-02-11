自転車の国際ロードレース「マイナビ ツール・ド・九州2025」の関連プログラムで、地域活性化に向けた学習を行ってきた高校生たちが10日、大分県の副知事にその成果を報告しました。 報告したのは別府翔青高校の2グループで、ザボンの加工商品を考案したり地熱を活用して栽培したバナナのPRに取り組んだということです。