大分県立芸術文化短期大学 大分市の大分県立芸術文化短期大学で10日から一般選抜の入試が始まりました。 県立芸術文化短期大学には美術科や国際総合学科など4つの学科があり、午前中から英語と国語の学力試験が行われました。2026年は合わせておよそ122人の募集に対し、280人が出願していて倍率は2.3倍となっています。 美術家と音楽科では11日もデッサンや彫刻、楽器の演奏などの実技試験が行われます。 合格発表は2月20