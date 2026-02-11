[2.10 プレミアリーグ第26節](ロンドン スタジアム)※29:15開始<出場メンバー>[ウエスト・ハム]先発GK 1 マッズ・ハーマンセンDF 4 アクセル・ディサシDF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフDF 15 コンスタンティノス・マブロパノスDF 29 アーロン・ワン・ビサカMF 7 クリセンシオ・サマーフィルMF 18 マテウス・フェルナンデスMF 20 ジャロッド・ボーウェンMF 28 トマーシュ・ソウチェクMF 32 フレディ・ポッツFW 11 バレ