新潟アルビレックスBBは、14日からホームで埼玉との2連戦に臨む。6日まで韓国で行われた関東男子学生国際強化遠征に参加した特別指定選手の佐藤友（東海大2年）は、遠征で得た「戦うマインド」を出してチームの勝利に貢献する。関東の大学の精鋭12人が5日間で高麗大、延世大、慶熙大と対戦する遠征に参加した佐藤は、たくましくなって戻ってきた。3試合は1勝2敗と負け越したが、唯一勝利した延世大戦ではチーム最多の15得点を