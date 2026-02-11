ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念」が10日、開幕した。きょう11日の2日目、注目は12Rだ。益田が機力を整えて逃げる。強力に伸びてきそうな選手はおらず、インからスタートを決めて押し切る。高岡、三浦のセンター両者が相手。竹田は気配微妙で。＜1＞益田啓司前半は6番手からなんとか追い上げられたので最悪ではない。ただ、決して良くはないですね。ペラを思い切って叩くか