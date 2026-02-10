既婚男性が不倫に踏み出すとき、そこにあるのは必ずしも家庭への不満や愛情不足とは限りません。多くの場合、本人も明確な理由を言語化できないまま、気づけば一線を越えてしまうのが現実です。「夫」や「父」という役割以外の自分を思い出したとき家庭では役割を求められる場面が増え、自分自身として評価される機会が減っていきます。そんな中で、仕事先や外の人間関係で一人の男性として扱われると、忘れていた感覚が刺激されま