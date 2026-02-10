運動不足が続いて、体が重く感じたり、腰まわりや脇腹に余分な力が抜けたような感覚になることありませんか？実はその違和感、「体幹がうまく使われていない」というサインかもしれません。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【レッグプルフロント】。下半身と体幹を同時に使い、腰まわりから整えることで、動きやすく痩せやすい体の土台づくりをサポートします。レッグプルフロント（１）床に脚を伸ばして座っ