失敗しないように無難な色や形を選んでいるのに、なぜか地味に見える。そんな風に毎日のコーデに悩んでいませんか？一方で、ベーシックなアイテムを選んでいそうなのに、自然とおしゃれに見える人もいます。この違いは、センスの有無ではなく、服を選ぶときの基準にあります。「似合わない」を避けると印象は止まりやすい無難な服を選ぶ人は、「浮かない」「失敗しない」を最優先にしがち。その結果、色やシルエットがいつも同じに