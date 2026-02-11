◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ混合団体（１０日、イタリア・プレダッツォ）【バルディフィエメ（イタリア）１０日＝松末守司】男女２人ずつで飛ぶ混合団が行われた。２回目の２番手は前回北京五輪で金、銀２つのメダルを手にした２番手の小林陵侑（チームＲＯＹ）が挑み、１３４・３点で再び２位に浮上した。日本は４選手全員がメダリストという豪華な布陣で挑んでいる。１回目は女子個人ノーマ