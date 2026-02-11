ジャイアンツからFAとなったジャスティン・バーランダー（42）が、タイガースと1年契約を締結したと10日（日本時間11日）、MLBの公式X（旧ツイッター）が伝えた。メジャー通算266勝を誇り、3度のサイ・ヤング賞に輝いた右腕は今月20日に43歳の誕生日を迎える。昨季は29試合に登板し4勝11敗、防御率3・85だった。メジャーデビューから2017年途中まで在籍したタイガースに9年ぶりの復帰となる。今季のタイガースは2年連続サイ