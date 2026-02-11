◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子ショートプログラム（１０日、イタリア・ミラノ）男子ショートプログラム（ＳＰ）がスタートし、２番滑走で登場した米国のマキシム・ナウモフが、天国の両親にささげる熱演を見せた。冒頭の４回転サルコーを決め、トリプルアクセル（３回転半）、ルッツ―トウループの連続３回転を着氷。ステップ、スピンでレベル４をそろえ、今季自己ベストの８５・６５点をマークした。