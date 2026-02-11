◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ混合団体（１０日、イタリア・プレダッツォ）【バルディフィエメ（イタリア）１０日＝松末守司】男女２人ずつで飛ぶ混合団が行われた。２回目の１番手で女子個人ノーマルヒル銅メダルの丸山希（北野建設）が挑み、１２２・８点で３位になった。日本は４選手全員がメダリストという豪華な布陣で挑んでいる。１回目は１番手の丸山が１１８・９点で３位。前回北京五輪