ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（ミラノアイススケートアリーナ）が１０日（日本時間１１日）に行われ、中立選手（ＡＩＮ）として出場したピョートル・グメニク（ロシア）は８６・７２点をマークした。国際スケート連盟（ＩＳＵ）はウクライナに軍事侵攻を続けるロシアを２２年３月から除外。今大会もロシアは国としての参加を認められておらず、ＡＩＮとして氷上に立った。１番滑走で登場