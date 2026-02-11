「ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体・決勝」（１０日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）日本は丸山希（２７）＝北野建設＝、小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝、二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝で挑んだ。１本目は１人目の女子ノーマルヒル銅メダリスト、丸山が９７メートルを飛び、３位につけた。２人目の２２年北京五輪金メダリストの小林は１００・５メートルだっ