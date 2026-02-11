関東の鉄道事業者11社局が3月25日から、クレジットカードのタッチ決済による後払い乗車の相互利用を開始する。54路線729駅で事業者をまたいだ利用が可能となり、インバウンドや国内利用者双方に利便性向上が期待される一方、ICカードとの今後の関係性も注目される。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）クレカによるタッチ決済が54路線で利用可能に関東の鉄道事業者11社局は3月25日からクレジットカードのタッチ決済による後払い