米津玄師の「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。「連続1位獲得週数」記録を21週連続に伸ばし、あいみょん「マリーゴールド」を超え、ソロアーティスト歴代単独1位に浮上した。【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV週間再生数は1122.0万回（11,219,661回）。2025年9月29日付から21週連続で週間再生数1000万回を超え、「週間再生数1000万回超え連続週数」記録に