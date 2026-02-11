M!LKの「好きすぎて滅！」が、2月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。【動画】M!LK、「好きすぎて滅！」1億回突破に喜びの声＜ミュージックビデオも＞週間再生数は736万9645回。累積再生数は1億212万1531回となり、2025年11月10日付から登場15週目で累積再生数1億回を突破した。本作は、2025年10月27日にM!LKの結成10周年イヤーを締めくくる楽曲としてリ