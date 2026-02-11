Snow Manの新曲「STARS」（スターズ）が、最新の2月16日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で25位に初登場した。【動画】Snow Man新曲「STARS」MV本作はTBS系スポーツ2026テーマソング。2月6日に開幕した『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』の同局中継でも使用されている。同日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では初登場1位を獲得した。33位には、8人組ダンス&ボーカルグループ