HANAの「ROSE」が、2月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、女性グループ最速で累積再生数3億回を突破した。【動画】HANA「ROSE」ミュージックビデオ週間再生数は615万3866回。累積再生数は3億599万1593回となり、2025年4月14日付の同ランキング初登場から登場45週で累積再生数3億回を突破。自身初の累積再生数3億回突破作品になるとともに、NewJeans「Ditto」（113週）を超えて女性グループ作品として