BE:FIRSTの「夢中」が、2月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身最速で累積再生数2億回を突破した。【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST週間再生数は488万6194回を記録。累積再生数は2億251万70回となり、「Bye-Good-Bye」に続く自身通算2作目の累積再生数2億回突破作品となった。2025年5月5日付の同ランキング初登場から登場42週目での2億回再生突破は、「Bye-Good-Bye」（19