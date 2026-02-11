Snow Manの新曲「STARS」（スターズ）が、11日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、1位に初登場。2024年10月28日付での「One」、2025年9月8日付、9月15日付での「カリスマックス」に続き、自身3作目のデジタルシングル1位を獲得した。【動画】Snow Man新曲「STARS」MV初週DL数8.0万DL（80,002DL）は、「カリスマックス」の初週DL数7.2万DL（72,212DL）を上回り、自己最高記録となった。