【ミラノ共同】スポーツ仲裁裁判所（CAS）は10日、フィギュアスケートのエストニア人男性コーチが国際スケート連盟（ISU）から受けた資格停止処分の取り消しを求めて訴えたと発表した。元教え子が心身の虐待被害を主張したため、ISUは調査終了までの暫定処分を決定。コーチは不服とし、指導するリトアニア女子選手が出場するミラノ・コルティナ冬季五輪参加を求めた。