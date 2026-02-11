11日午前3時52分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は関東東方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、青森県の八戸市と階上町、岩手県の盛岡市、宮城県の栗原市、大崎市、角田市、岩沼市、蔵王町、石