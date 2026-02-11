「オリコン週間デジタルシングルランキング」が10日、発表され、Snow Manの新曲「STARS」が1位に初登場した。26年のTBS系スポーツテーマソングで、6日に開幕したミラノ・コルティナ五輪の同局中継でも使用されている。24年10月28日付の「One」、25年9月8日と15日付での「カリスマックス」に続き、自身3作目のデジタルシングル1位を獲得した。「オリコン週間ストリーミングランキング」では、シンガー・ソングライターの米津玄師の