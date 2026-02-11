◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ混合団体（１０日、イタリア・プレダッツォ）【バルディフィエメ（イタリア）１０日＝松末守司】男女２人ずつで飛ぶ混合団が行われた。１回目のアンカーは１０日（日本時間）の個人ノーマルヒルで銅メダルを手にした二階堂蓮（日本ビール）が務め、１４１・６点。チームは２位で折り返した。１位のスロベニアを９・７点差で追う。日本は４選手全員がメダリストとい