オリオールズからフリーエージェント（ＦＡ）となっていた菅野智之投手（３６）が１０日（日本時間１２日）、１年契約に合意したと米メディアが伝えた。ロッキーズは１９９３年に誕生し、ナ・リーグ西地区に参入。標高１６００メートルを超える高地コロラド州デンバーに位置し、打球が飛びやすいこともあって、創立以来強打者が次々と誕生する反面、投手にとっては厳しい環境。９６年に初のワイルドカード（ＷＣ）に食い込み、