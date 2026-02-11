（NY時間13:02）（日本時間03:02） Ｓ＆Ｐグローバル＜SPGI＞409.99（-34.21-7.70%） Ｓ＆Ｐグローバル＜SPGI＞が下落。取引開始前に１０－１２月期決算（第４四半期）を発表し、売上高は予想を若干上回ったものの、１株利益は予想を下回った。ガイダンスも公表し、予想を下回る１株利益の見通しを示している。売上高見通しは予想を上回った。 アナリストは「衝撃的に見えるが理解可能だ。株価は