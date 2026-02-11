【ミラノ共同】カナダ・オリンピック委員会は10日、頭部のけがでフィギュアスケート団体を欠場したペアのディアナ・ステラートデュデク、マキシム・デシャン組が15日からの個人種目に出場すると発表した。2024年世界選手権で三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の2連覇を阻んだ実力者。女性で42歳のステラートデュデクが1月末の練習で氷に頭を打ち、経過観察していた。