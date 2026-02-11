[2.10 プレミアリーグ第26節](スタンフォード ブリッジ)※28:30開始<出場メンバー>[チェルシー]先発GK 1 ロベルト・サンチェスDF 3 マルク・ククレジャDF 23 トレボ・チャロバーDF 27 マロ・グストDF 34 ジョシュ・アチャンポンMF 8 エンソ・フェルナンデスMF 10 コール・パーマーMF 17 アンドレイ・サントスMF 25 モイセス・カイセドMF 41 エステバンFW 20 ジョアン・ペドロ控えGK 28 テディー シャーマン=ロウDF 5 ブノワ