◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子ショートプログラム（１０日、イタリア・ミラノ）男子ショートプログラム（ＳＰ）がスタートし、スペインのマスリョレンク・グアリノサバテが４番滑走で登場。６９・８０点だった。アニメ映画「ミニオンズ」の曲に乗り、黄色のＴシャツ、青のオーバーオールの衣装で会場を盛り上げた。五輪直前に楽曲の使用が認められない可能性が浮上し、大ピンチに陥ったグアリノサバ