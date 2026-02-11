ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体が10日（日本時間11日）に行われ、日本は丸山希（北野建設）小林陵侑（チームROY）高梨沙羅（クラレ）二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨んだ。高梨が日本の3番手で登場。因縁の種目で1本目に臨み、96.5メートルを飛んで123.4点をマークした。丸山、小林で5位となったが、高梨で3位に浮上。二階堂も続き、日本は1本目2位で2本目に進ん