ABNアムロ・オープン大会期間：2026年2月10日～2026年2月15日開催地：オランダ ロッテルダムコート：ハード（室内）結果：[フベルト フルカチュ / カレン カチャノフ] 1 - 2 [フランシスコ カブラル / ルカス ミードラー] 試合の詳細データはこちら≫ ABNアムロ・オープン第2日がオランダ ロッテルダムで行われ、男子ダブルス1回戦で、フベルト フルカチュ / カレン カチャノ