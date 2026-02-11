◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ混合団体（１０日、イタリア・プレダッツォ）【バルディフィエメ（イタリア）１０日＝松末守司】男女２人ずつで飛ぶ混合団が行われた。１番手の女子個人ノーマルヒル銅メダルの丸山希（北野建設）は１１８・９点で３位につけた。２番手は前回北京五輪で金、銀２つのメダルを手にした小林陵侑（チームＲＯＹ）、３番手は１８年平昌五輪銅メダリストの高梨沙羅（クラ