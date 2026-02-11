８日に行われたフィギュアスケートの団体表彰式で、表彰台の表面が選手の靴のブレード（刃）に傷がつき、影響が広がっていることが９日、明らかになった。日本連盟は大会組織委員会に抗議し、同委員会は謝罪の声明を出した。日本は団体で銀メダルを獲得し、男子の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝、女子の坂本花織（２５）＝シスメックス＝らが影響を受けた模様。個人戦を前にした波紋を大谷翔太記者が「見た」。