AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第7節が10日に各地で行われ、Jリーグで出場しているヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、町田ゼルビアの3チームはそれぞれFCソウル、ジョホール、上海申花と対戦。3チームとも共に勝利した。首位の神戸は序盤から5位のソウルにやや押し込まれる展開に。VARで得点を取り消されるなど前半を0−0で折り返したが69分、武藤嘉紀がドリブルで相手ボックス前まで持ち込むと、右足を一閃