オリオールズからFAとなった菅野智之投手（36）が、ロッキーズと1年契約を結ぶと10日（日本時間11日）、MLBの公式Xが報じた。ロッキーズはドジャースと同じナ・リーグ西地区に所属。4月17日〜20日（日本時間18日〜21日）にドジャースと4連戦が組まれている。開幕2カード目となる3月30日〜4月1日（日本時間3月31日〜4月2日）には岡本和真内野手が加入したア・リーグ王者のブルージェイズとの対戦が控えている。菅野は巨人から