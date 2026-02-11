◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子ショートプログラム（１０日、イタリア・ミラノ）男子ショートプログラム（ＳＰ）がスタートした。中立選手（ＡＩＮ）として出場しているロシア出身のピョートル・グメニクが１番滑走で五輪でビュー。８６・７２点で演技を終えた。冒頭の４回転フリップはやや着氷が乱れたが、２回転トウループをつけた。続く４回転ルッツを着氷し、後半のトリプルアクセル（３回転半ジャ