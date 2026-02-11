オリオールズからＦＡとなっていた菅野智之投手（３６）がロッキーズと１年契約で合意したと１０日（日本時間１１日、ＭＬＢ公式Ｘなどが伝えた。菅野は２４年シーズンまで、巨人のエースとしてＮＰＢ通算１３６勝。３５歳で迎えた昨季はオリオールズに移籍し、メジャー１年目から３０試合に先発して１０勝（１０敗）を挙げた。昨季終了後にＦＡとなり移籍先が注目されていたが、１年５１０万ドル（約８億円）でロッキーズと